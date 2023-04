01:01

Des del sector demanen que també es restringeixi l'ús d'aigua en d'altres sectors com la indústria o el turisme.

Organitzacions agràries com JARC alerten que les restriccions d'aigua per la sequera provocaran el desabastiment d'aliments frescos a Catalunya. En sectors com el de les hortalisses ja s'ha començat a notar i Catalunya ja es no pot autoabastir Per aquets sector també pinten bastos per què les restricions de canals com el d'Urgell només permetran la supervivència de l'arbre però no de la producció.

Els pagesos demanen que les restriccions d' aigua s'apliquin també a altres sectors com el turístic o la industria. JARC es mostra molt crítica amb la gestió de la sequera que està fent el govern de la Generalitat. Diuen que no ha adoptat mesures quan calia i que ara és massa tard | INFORMA: Pepa Sangenís