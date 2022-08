01:07

Els usuaris de Renfe ja es poden registrar per a poder demanar els abonaments amb la bonificació per les rodalies, mitjana distància i AVANT.

Els viatgers podran demanar els títols a l'aplicació 'RENFE CERCANÍAS'. Per registrar-se ho poden fer directament a l'aplicació o -si ho prefereixen- al web www.renfe.com.

L'abonament no estarà disponible fins al 24 d'agost, segons ha explicat a Ràdio 4 el gerent comercial de Rodalies Renfe de Catalunya, Jesús Pozo. Aquest abonament requereix un dipòsit de 10 euros per als de Rodalies, i de 20 euros per als serveis de mitjana distància.

Al final del període, és a dir el 31 de desembre, se'ls retornarà aquest dipòsit, sempre que s'hagin fet un mínim de 16 viatges, és a dir 4 mensuals. Recordem que serà a partir de l'1 de setembre quan comencin a funcionar els títols, i estaran vigents fins al 31 de desembre | MAR GARCIA