La inflació tanca 2022 en el 5,2%, mig punt per sota de la mitjana espanyola

01:18

El preu dels aliments tanca l'any amb una pujada històrica superior al 13%

L'abaratiment d'electricitat i combustible serveix per moderar la inflació fins el 5'2%, la més baixa en 15 mesos, però que contrasta amb l'alça del preu dels aliments. De fet, ara per ara, l'energètic és l'únic component gràcies al qual es moderen els preus, segons alerten des del Col.legi d'Economistes.



Dels aliments, els que més s'han encarit, el sucre un 50%, la llet i l'oli, més d'un 30, i ous i cereals, per sobre del 20%. I contràriament a la tendència de l'índex general, la inflació subjacent, sense energia ni aliments frescos, es dispara a Catalunya fins el 6'4 i a Espanya fins el 7%, la més alta desde 1994. Un extrem que demostra segons el sindicat Comissions Obreres, la desproporció dels beneficis empresarials | Climent Sabater