L'atac es va produir dissabte cap a les 9 del vespre a la línia 1 a l'alçada de l'estació de plaça de Catalunya

En un vídeo d'uns 40 segons penjat a les xarxes, es veu com un home empenta, propina cops de puny i puntades de peu a una dona trans mentre la insulta i li fa comentaris com "surt d'aquí", "comporta't" o "deixa de fer el ridícul". Hi ha diversos passatgers del vagó que ho presencien i algun d'ells intenta frenar l'atacant.

El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha condemnat l'agressió i ha comunicat els fets als Mossos, que investiguen el cas. L'Ajuntament ha activat el protocol per aquest "episodi de violència lgtbifòbica". | JUANFRA ÁLVAREZ