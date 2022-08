01:00

Els mossos d'esquadra investiguen a un home com a presumpte autor de 9 incendis forestals al Prat de Llobregat entre el 18 de juliol i el 2 d'agost. El foc ha afectat sobretot a la seguretat de l’aeroport de Barcelona i a l’àrea de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda, dins l’espai natural protegit del Delta del Llobregat.

La investigació es va iniciar arran d'uns incendis de la matinada del 18 de juliol. Els agents de la Policia Local del Prat de Llobregat van poder identificar un home al qual li van trobar tres encenedors.

El 28 de juliol, gràcies a la informació aportada per alguns testimonis, la Policia Local del Prat de Llobregat van localitzar un home que presentava cremades a les mans i que coincidia amb la descripció del possible autor. Va ser detingut per un delicte d’incendi forestal i va quedar en llibertat amb càrrecs.

El 2 d’agost es produeix un incendi amb més afectació a la zona del perímetre exterior de l'Aeroport del Prat i que tot apuntava que s'havia produït de la mateixa manera que els altres. A partir dels indicis disponibles, el 10 d’agost es va dur a terme un dispositiu conjunt de localització i vigilància de l’investigat. Finalment, se’l va detenir | Núria Alcalà