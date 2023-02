02:24

Pel Dia Internacional de la Dona i la Ciència, tres dones de l'àmbit científic català ens parlen sobre la falta d'igualtat en el sector

Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, amb l'objectiu de fomentar les vocacions científiques i lluitar contra la bretxa de gènere. La celebració busca trencar els estereotips marcats a la societat envers la dona i l'àmbit laboral, en concret a la ciència, i superar la falta de referents femenins.

A Espanya, dintre de la branca científica, només el 28% del personal són dones. Això esdevè degut a que únicament el 16% de la població jove es planteja dedicar-se a feines relacionades amb la ciència o la tecnològia i, d'aquest, solament una quarta part són noies. A Catalunya, però, se celebra un increment del nombre d'investigadores al 40%, tot i que les posicions de lideratge en el sector empresarial continuen sent diferencials (12%).

La directora de Programas de la Fundació Barcelona Institute of Science and technology, Núria Bayó, explica que han encetat aquest 2023 amb un nou projecte que busca reforçar el posicionament de les joves investigadores i mostrar-les com a referents per a les futures generacions. | MARTA CÁRDENAS