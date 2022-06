29:55

100 dies de guerra a Ucraïna. Dolor i destrucció per ofensiva russa. Ningú s'atreveix a pronosticar quan acabarà tot plegat. Ara mateix, l'epicentre de la guerra està a Severnodonetsk, cor administratiu de Lugansk, i per tant, clau per a la conquesta total del Donbas, on les tropes russes avancen sense miraments. De fet porta dies a punt de caure i el 90% està en mans russes, però els hi queda el control administratiu.

La situació a la ciutat és insuportable. Com els hi va passar als habitants de Mariúpol, els bombardejos han danyat seriament els subministraments. Ja no tenen gas, ni llum ni aigua. El menjar comença a faltar i els corredors humanitaris són atacats. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha visitat avui el principal centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Moldàvia. L'ofensiva russa a Ucraïna ha provocat un èxode humanitari sense precedents desde la segona guerra mundial. Més de 7 dels 44 miliions que té el país han arribat a sortir del país, fugint de la guerra. A Espanya han arribat, des del 24 de febrer, gairebé 130 mil persones procedents d'Ucraïna.