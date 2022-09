01:33

Milers d'estudiants de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona s'han incorporat aquest matí al nou curs.

Milers d'estudiants de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona s'han incorporat aquest matí al nou curs. La resta dels alumnes d'aquests i altres universitats públiques ho farà de forma gradual a partir dels pròxims dies. El curs que arrenca avui és especial perquè, per primera vegada en dos anys i mig, els universitaris no hauran de conviure amb restriccions per la pandèmia de la covid | Hèctor Marín