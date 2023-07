01:13

Els treballadors de Lleida del sector siderometal·lúrgic són els que menys cobren de Catalunya i també es troben a la cua a nivell estatal, segons l'informe de la patronal del sector, Confemetal.

Un peó de la indústria metal·lúrgica que treballa a Guipúscoa cobra 14,44 euros per hora, mentre que els enginyers a Lleida en perceben 11,05. També els obrers o els administratius de Lleida cobren gairebé la meitat dels que més guanyen.

Una diferència que UGT atribueix a la falsa creença que el nivell de vida a Lleida és més baix que a la resta de les ciutats. Una situació que no és pròpia només del sector del metall... també al camp o a l'hostaleria, tot i que aquí les diferències no s'accentuen tant.

Per Comissions Obreres, però, el problema rau en la patronal, que es nega en rodó a negociar un conveni per a tota Catalunya. A Lleida, hi ha 1.200 empreses del sector metal·lúrgic, més del 90% pymes, on hi treballen 13.000 persones | INFORMA: Joana Sendra