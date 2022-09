01:12

L'organització ecologista Greenpeace critica que la Generalitat subvencioni amb 3,2 milions d'euros vols no rendibles en plena emergència climàtica

Un informe elaborat per Greenpeace posa en dubte les ajudes a través de la societat pública Aeroports Públics de Catalunya SLU per mantenir vols a l'aeroport de Lleida-Alguaire. De fet, els ajuts se sumarien als que ja rep la companyia Ryanair per operar a Reus i Girona.

Aquests vols, segons l'entitat ecologista, no es farien si no fos perquè se sostenen de manera artificial amb subsidis públics. Per tot plegat, l'ONG exigeix al Govern que deixi de donar ajudes a les companyies aèries i dediqui aquests recursos a promoure un model de mobilitat que no incrementi les emissions de CO2.

El sector del transport és un dels que més contribueix a les emissions globals de gasos contaminants i d'efecte hivernacle. Cada persona que fa una viatge amb avió de Barcelona a Madrid és responsable de l'emissió de 141 quilos de CO2, mentre que el mateix trajecte en tren suposa una quantitat 13 vegades més baixa. | CLARA ONTAÑÓN