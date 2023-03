01:04

Segons l'informe 'Aquí no s'hi pot viure', la incapacitat del pagament de la hipoteca o lloguer afecta més del 10% de les famílies

Segons l'informe 'Aquí no s'hi pot viure', presentat per Save The Children, la incapacitat del pagament de la hipoteca o lloguer afecta més del 10% de les famílies a Catalunya. L’organització mostra com en l’actual context d’inflació i d’augment dels lloguers i hipoteques, les famílies amb fills i filles tenen grans dificultats per fer front al cost de l’habitatge.

Espanya és el tercer país de la Unió Europea on és més difícil per les famílies assumir les despeses d'habitatge, només darrere de Grècia i Bulgària. Save the Children reclama més ajudes per les llars amb infants, la seva protecció davant desnonaments i més habitatges protegits | Lourdes Gata