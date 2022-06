02:50

Les famílies d'alumnes que no han obtingut plaça d'Infantil 3 a les escoles on havien demanat plaça anuncien que faran reclamacions conjuntes

Les famílies d'alumnes que no han obtingut plaça d'Infantil 3 a les escoles on havien demanat plaça anuncien que faran reclamacions conjuntes a poblacions com Badalona i alguns districtes de Barcelona com l'Eixample Esquerra i Gràcia.

Avui les famílies que havien anat al segon torn d'assignacions han conegut l'escola on tindran plaça. Tot plegat, des de la Plataforma Escola Pública i Propera, Nacho Cecília reclama que el procés de preinscripcions sigui més transparent i menys estressant per les famílies | Lourdes Gata