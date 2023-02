00:57

La Barcelona Wine Week (BWW) reuneix fins dimecres en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i reunirà 828 cellers expositors i 70 segells i denominacions vitivinícoles



El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha estat l'encarregat d'inaugurar el saló de la mà de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, que ha aprofitat per destacar la importància de la feina dels agricultors i ha reclamat "preus justos" per la seva tasca.

En la seva tercera edició, el saló de referència del vi espanyol de qualitat "ha aconseguit xifres rècord", amb l'assistència de 1.800 compradors clau de vi espanyol procedents de mercats rellevants per a l'exportació i es preveuen més de 8.000 reunions de negoci entre expositors i compradors professionals.



Sota el lema 'Espanya, mosaic singular de sòls', en el saló ofereix més de mig centenar de tastos i ponències a càrrec de 90 experts, sommeliers, elaboradors i crítics de vi. Els assistents trobaran les "principals tendències que viu avui la indústria del vi", com els vins ecològics, vins d'altura i nous formats de consum com els vins en llauna | INFORMA: Joaquín Calvente