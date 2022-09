29:56

Hores crítiques pel govern d'ERC i Junts

Hores crítiques pel govern de la Generalitat després de la decisió del President Pere Aragonès de destituir el Vicepresident Jordi Puigneró, arran de la proposta de Junts perquè Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts reuneix des de les 10 del matí la seva executiva per prendre una decisió. Des de l'oposició critiquen les picabaralles entre socis i des del món empresarial demanen al govern que sigui responsable. Tot plegat quan l'IPC avançat dona un respir i se situa per sota dels dos dígits per primer cop en tres mesos.