01:00

El nombre d'hipoteques signades al març registra un retrocés del 14%, la segona davallada consecutiva, per culpa de l'augment dels tipus d'interès.

El sector immobiliari interpreta la caiguda del 14% dels préstecs hipotecaris per comprar un habitatge, la més important en dos anys, com una mostra d'estabilització del mercat, però no alentiment. Segons el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, les 6.000 operacions del març són una xifra millor encara que la del 2021, un any considerat bo.

Al març el 60% de les hipoteques han seguit sent a tipus fix, amb un interès mitjà que ja arriba al 3,4%. L'import mitjà del préstec concedit és a Catalunya de 162.000 euros, en un termini de 25 anys | INFORMA: Climent Sabater