01:32

Guerra oberta entre adminsitracions sobre la petició de l'Ajuntament de Barcelona de regular el nombre de creuers o de creueristes en temporada alta.

En la primera reunió d'estudi, Port i Generalitat han posat en dubte les dades presentades per l'Ajuntament en considerar que en algunes ocasions s'ha comptat doble als creueristes. Consideren que l'equip de Colau tampoc no té en compte les externalitats positives d'aquestes grans embarcacions com ara la facturació i llocs de treball directes i indirectes que generen.

L'alcaldessa, Ada Colau ha demanat formalment limitar a 3 els creuers diaris tal com es fa a Palma de Mallorca. Per Damià Calvet, president del Port, els creuers no representen ni el 4% dels 50-56 milions de turistes de la ciutat, per la qual cosa, demana abans que res, actualitzar les dades.

També des de la generalitat, Isidre Gavin, secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha demanat dades amb el màxim rigor i ha advertit que potser al setembre, amb l'anunciada recessió, la foto final pot ser diferent. Per la seva part, el regidor de Turisme, el socialista Xavier Marcé ha demanat un acord d'autoregulació i no d'imposició.

Les parts s'emplacen a aportar noves dades o dades actualitzades per una nova reunió al setembre | Maite Boada