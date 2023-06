01:08

El Govern de la Generalitat ha iniciat el procediment per delimitar les zones on es limitarà el preu del lloguer, en aplicació de la nova llei d'habitatge.

Es tracta del tràmit previ necessari per a declarar les zones tensionades on s'aplicaran mesures per contenir les rendes. Catalunya és la segona comunitat després de València que enceta el pas previ, necessari segons l'executiu, per poder limitar els preus del lloguer en aquelles zones amb els preus més disparats.

Tal com estableix la llei aprovada fa 12 dies, un cop es defineixin aquestes delimitacions, i es comuniquin al ministeri de transports i mobilitat, tindran una vigència de tres anys que seran prorrogables any a any. La declaració també ha d’incloure la redacció d’un pla específic per a cada zona que ha de preveure mesures correctores i un calendari d’execució.

El Govern lamenta que la mesura arriba tard perquè ja es podria haver aplicat amb la llei d'habitatge que va aprovar l'executiu al 2020, però que el Tribunal Constitucional va tombar. L'executiu també ha reclamat per carta al Ministeri que s'homologui l'índex de referència del preu del lloguer català, que serà l'indicador base per aplicar aquesta regulació | INFORMA: Lorena Hens