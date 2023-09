01:11

El Govern no preveu ni es planteja la possibilitat que el Tribunal Suprem "revisi o revoqui" dijous que ve els indults als presos independentistes.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà assegura que "no tindria cap sentit", i ha recordat que fa dos anys que el Consell de Ministres va atorgar els indults i no preveu que ara hi hagi una "interferència" dels tribunals. Preguntada per l'amnistia, ha dit que la justícia no s'ha de posar en qüestions polítiques. "Que cadascú es mantingui en el seu àmbit de responsabilitat", ha dit, alhora que ha insistit que "és una línia vermella" | INFORMA: Laura Herrero