La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, es reuneixen aquest dilluns amb consumidors i grans distribuïdors.

La vicepresidenta segona i ministra de treball, Yolanda Díaz, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, es reuneixen aquest dilluns amb consumidors i grans distribuïdors per abordar el topall al preu de la cistella de la compra. En el govern espanyol hi ha divisió sobre aquesta mesura: Unides podem es mostra partidària, mentre la bancada socialista no expressa el seu suport explícit.

L'objectiu de la proposta és que es limitin els preus dels productes bàsics, una mesura que segons el catedràtic de dret mercantil, Julio Costas, està fora de les competències del govern. L'expert també avisa que, si s'arriba a un acord amb els grans supermercats, la mesura podria perjudicar el comerç minorista i també els productors del sector agroalimentari | Alma Izquierdo