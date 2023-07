01:12

És un fàrmac que es receptava als anys 50 i 60 a dones embarassades per evitar les nàusees, però que provocava malformacions en els fetus.

Els afectats han trigat dècades en aconseguir que el govern espanyol aprovi els ajuts econòmics com han fet la resta de països. De les 609 persones que a Espanya van reclamar ajuts, tan sols han estat reconegudes 130 com afectades per la Talidomida, després de ser sotmesos a proves genètiques per comprovar si el fàrmac va ser el causant de les seves malformacions.

Rebran 12.000 euros per cada punt de discapacitat fixat en el protocol, però els afectats reclamen que aquest pagament els arribi exempt de pagaments fiscals