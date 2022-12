00:52

La Generalitat replica a la Moncloa que la taula de diàleg és un acord signat i que s'ha de celebrar una reunió abans que acabi l'any.

La Generalitat replica a la Moncloa que la taula de diàleg és un acord signat i que s'ha de celebrar una reunió abans que acabi l'any. Malgrat que el calendari és ajustat, el Govern ho veu viable. No és l'únic front obert amb el qual l'Executiu català finalitza l'any. L'altre, no menor, són els pressupostos catalans que assumeixen que com a molt d'hora es podran aprovar durant el mes de febrer. INFORMA: LAURA HERRERO. IMATGE: ACN | Jordi Bedmar / Govern.