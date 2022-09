01:34

La Fundació Bofill ha alertat aquest dimecres que les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO mostren un retrocés en els resultats dels alumnes catalans, especialment en matemàtiques i anglès. La puntuació en aquestes ha caigut en 9,1 punts en matemàtiques, 6,3 en llengua anglesa i 2,7 en llengua castellana. En aquest sentit, l’entitat creu que la pèrdua d’aprenentatges derivada de la covid es pot cronificar si no s’activen mesures urgents. Per això insta el Departament d’Educació a impulsar mesures d’identificació, orientació i suport a l’alumnat per revertir la caiguda de resultats, reduir els elevats percentatges d’alumnes amb puntuacions baixes i prioritzar el redreçament dels nivells d’aprenentatges dels alumnes més febles.