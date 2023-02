Arrels crea un mapa d'arquitectura hostil per als sense sostre

01:52

Uns 300 estudiants ajuden la Fundació Arrels a crear un mapa digital d'arquitectura hostil que dificulta el dia a dia de les persones sense llar.

Els joves, de Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat, d'entre 15 i 24 anys, marquen els punts de les dues ciutats on hi ha elements arquitectònics que impedeixen que les persones sense sostre puguin descansar. Des de la Fundació Arrels recorden que les barreres tan sols serveixen perquè les persones es traslladin cap a un altre lloc, però no ofereixen cap solució.

En aquesta activitat, cada centre educatiu omple el mapa del seu districte que està dividit per zones. Nosaltres hem anat amb un dels grups del cicle d'Integració social de l'Institut Salvador Seguí, al districte de Sant Martí de Barcelona | INFORMA: MARGA ESPARZA