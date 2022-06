Els funcionaris de presons protesten per la inseguretat que pateixen

01:16

Els funcionaris de presons tornen a protestar per la inseguretat que senten a la feina. Els sindicats majoritaris s'han concentrat avui a Plaça Sant Jaume

Els funcionaris de presons tornen a protestar per la inseguretat que senten a la feina. Els sindicats majoritaris s'han concentrat avui a Plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar les agressions que pateixen i reclamar més treballadors i més seguretat als centres penitenciaris. Asseguren que des de l'any 2016, el nombre d'agressions ha augmentat d'un 400 %.

Els sindicats també demanen a la consellera de justícia que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat, per tal de blindar-se jurídicament davant dels actes violents dels interns. I a més a més, avisen que la plantilla de treballadors penitenciaris s'està reduint i envellint, i per això reclamen a Ciuró la contractació de 500 nous treballadors | Guillem Vives