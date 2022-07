01:09

Uns 200 funcionaris de presons protesten a les portes del Parlament per denunciar l'augment de les agressions per part dels interns als treballadors. Convocats per UGT i CCOO de Catalunya, Csif i Acaip, reclamen més partides pressupostàries a la conselleria de Justícia per incrementar la plantilla i augmentar la seguretat als centres.

Els manifestants s'han concentrat a les 10 h d'aquest dimecres davant del Parlament per denunciar que"un 25% de la plantilla "serà víctima d'una agressió a la presó" aquest any | Guillem Vives