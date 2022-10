01:33

Un de cada cinc infants d'entre 5 i 7 anys ja és miop, i un de cada tres casos de fracàs escolar és degut a un problema de visió. L'associació Visió i Vida, que aplega unes 6.000 òptiques d'arreu de l'Estat, llença la campanya 'Veure per aprendre', adreçada als adolescents i les seves famílies, i insisteix en la importància de revisar la visió d'infants i joves per evitar que derivin en problemes més greus com glaucoma o despreniment de retina.

I és que prop del 60% de les famílies no revisa l'estat de la visió dels fills o filles perquè no es queixen de molèsties. Segons Visió i Vida, la miopia, que l'OMS ja qualifica de pandèmia, va en augment amb l'increment de l'ús de pantalles i la disminució d'activitats a l'aire lliure | LOURDES GATA