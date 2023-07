Flix no sap quan podrà recuperar l'aigua potable

L'Ajuntament denuncia que el ministeri de Transició Ecològica ha tirat enrera una inversió de 3 milions per a una nova captació i una planta depuradora

Quatre dies sense aigua potable. L'ajuntament manté una cisterna pels veïns que ho necessiten i recorda que els sistemes d'osmosi són efectius davant l'actual episodi de contaminació. Han coincidit dos fets que han recomanat no usar aigua de l'aixeta. El primer és la presència de plaguicides a la xarxa, provinents d'alguna explotació ramadera. El segon: el nivell elevat de brocodicolormetà, és un producte que es forma amb la reacció del clor usat per reduir la matèria orgànica de l'aigua que es capta del riu Ebre.

Mentre el ministeri de Transició ecològica no faci, diu l'alcalde, les inversions acordades, el consistori millorarà els sistemes de filtratge perquè els actuals es van instal·lar fa 60 anys. De moment, l'ajuntament demana no fer ús de l'aigua ni per cuinar, reduïr les dutxes o fer-les amb aigua freda i ventilar els banys | INFORMA: Judit Huerta