01:34

Els dirigents d'ERC, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, actual president del Port de Barcelona, s'enfronten a 7 i 6 anys de presó pels preparatius de l'1-O.

La Fiscalia ha presentat avui el seu escrit d'acusació després que el TSJC obrís el passat mes de novembre judici oral contra ells. Ara falta que la sala penal en fixi la data. El ministeri públic adopta el criteri del Tribunal Suprem i descarta el tipus atenuat que recull la reforma. Considera així que les despeses de l'1 d'octubre s'emmarquen en el delicte de malversació agreujada.

Josep Maria Jové i Lluís Salvadó eren la mà dreta d'Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia l'any 2017, posició que va permetre a Jové disposar de fons públics, com si fossin propis, per desplegar la votació de l'1-O, malgrat la suspensió del Constitucional.

La Fiscalia li atribueix, juntament amb Salvadó, l'anomenat full de ruta de procés independentista i la planificació de les estructures d'Estat. Per això, els acusa, a més, de desobediència i prevaricació. Delictes pels quals demana fins a 32 anys d'inhabilitació, multes de fins a 30.000 euros i una indemnització conjunta de més de 750.000 euros.

La causa també es dirigeix contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per qui la fiscalia demana 1 any d'inhabilitació, en aquest cas per desobediència greu, per participar dels preparatius de l'1-O des de la direcció de serveis del Departament de Vicepresidència i Economia | INFORMA: Nuria Alcalá