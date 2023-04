FiraGran reclama un marc legal per garantir els drets digitals de les persones grans

La Fundació reclama aquesta necessitat, especialment, a les persones que tenen dificultats digitals per accedir a serveis bàsics.

La Fundació FiraGran reclama la necessitat de crear un marc legal que garanteixi els drets digitals de les persones grans, especialment per a les que tenen dificultats digitals per accedir a serveis bàsics. En moltes persones grans, la bretxa digital genera importants obstacles per accedir a tràmits amb les administracions, treure diners dels caixers automàtics o demanar visita al metge. Són situacions que provoquen que sentin disminuida la seva qualitat de vida.

Hi ha una manca d'habilitats digitals i molts no tenen dispositius electrònics ni accés a internet. Des de la fundació reclamen la creació d'un marc legal amb intermediaris digitals | INFORMA: Marga Esparza