Com ha anat l'últim dia del curs 2022 - 2023?

01:47

Un ultim dia d'un curs més tranquil que l'anterior amb plena normalitat postpandèmica i amb menys jornades de vaga que l'anterior

La polèmica sobre l'avançament una setmana de l'inici de curs, que encara cueja, les queixes per l'organització de les oposicions del professorat, els mals resultats en les proves de comprensió lectora... Han estat algunes de les controvèrsies que han marcat aquest curs. Un curs on també s'ha introduït la gratuïtat de l'últim curs d'escola bressol i s'han contractat 3.500 nous docents. Tot això, però, ara queda enrere almenys de moment perquè avui els protagonistes són les vacances que comencen.

De cara al curs vinent, alguns interrogants de cara a l'inici, que podria començar amb vagues en funció, en bona part, de les negociacions d'última hora i de com vagi el ple d'educació de la setmana vinent. I és que el curs avui acaba a les aules, però no als despatxos d'educació a Via Augusta ni al Parlament | INFORMA: Lourdes Gata