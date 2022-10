01:21

Els responsables de l'equipament rebaixen de 700 a 320 les capses plenes de documentació del segle XX que han patit desperfectes

Les filtracions d'aigua que van patir l'Arxiu Històric de Girona han afectat a 32 metres lineals, en comptes dels 70 previstos inicialment. Això implica que la documentació danyada per l'aigua és menor, concretament de 320 caixes, en lloc de les 700 anunciades inicialment, de les 100.000 que hi ha en aquest equipament.

Segons el cap del servei de coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, Enric Cobo, es tracta d'una afectació "per sota del 0,5%" de tots els documents que hi ha en aquest arxiu. Cobo es mostra esperançat de poder recuperar tot el material afectat però caldrà esperar que s'acabi d'eixugar per veure si hi ha arxius amb fongs o necessiten algun altre tractament. Una vegada l'arxiu recuperi la normalitat, es farà una valoració final i el Departament de Cultura valorarà si emprèn accions legals contra els responsables de les filtracions d'aigua. | JOAN SISQUELLA