01:39

Una cinquantena de companyies participen a la 19a edició del certamen que s'estrena aquest diumenge amb una gran festa gratuïta al carrer

El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà comença aquest diumenge amb la participació anunciada de 52 companyies convidades. Una de les novetats d'aquesta edició és que s'entregaran de forma excepcional tres premis Nas d'Or, el que es devia de l'edició cancel·lada a la companyia Los Excéntricos i als dos germans Raluy, en homenatge a la seva carrera.

El Festival s'allargarà fins al 23 d'octubre, passant per carrers, sales, escoles, biblioteques i residències de gent gran de Cornellà de Llobregat. Dins de la programació hi haurà quatre estrenes, la coproducció 'B.O.B.A.S', de Jimena Cavalletti, 'Ridi Pagliaccio' d'Asaco Producciones, 'Rocket Carnivals Clownz' de la Cia. Passabarret i 'Solo' de Roi Borrallas.

Una altra de les novetats és que en col·laboració amb l'ONCE, el festival ofereix una adaptació de dos espectacles amb audiodescripció per a persones cegues i llenguatge de signes. El dimecres 19 d'octubre hi haurà una gala solidària en col·laboració amb Pallapupas, una associació que treballa per transformar els hospitals en espais més amables i plens de vida, i algunes companyies també passaran per escoles bressol i residències de gent gran. | MARTA ORQUÍN