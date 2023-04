01:33

Comença aquest dimecres amb una programació de 6 concerts que es faran en diversos temples litúrgics de Barcelona fins el 26 d'abril.

Música antiga escoltada en els espais pels que inicialment va ser creada. Com per exemple la Basílica de Santa Maria del Pi, la de Sant Just i Sant Pastor, recentement rehabilitada, i el Monestir de Sant Pau del Camp, tots ells a Barcelona i a càrrec d'artistes i formacions especialitzades en el repertori històric. Aquest és el repte del Festival Llums d'Antiga al que avui dona el tret de sortida a Barcelona.

Una programació amb 6 concerts que compta amb un predomini de cors, com el Cor Cererols, Cantoría, i el Cor Francesc Valls. Després de 5 edicions, el certamen continua refermat en els seus objectius inicials: donar a conèixer repertori poc programat en els grans auditoris, escoltar-lo en un espai acord amb l'obra i de la mà d'artistes especialitzats en la interpretració històrica | INFORMA: Montse Soto