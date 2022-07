05:00

El director Àlex Rigola presenta al Festival Grec 'Ofèlia, pànic atac', una adaptació del clàssic de Shakespeare en forma de monòleg

El director Àlex Rigola presenta al Festival Grec 'Ofèlia, pànic atac', una adaptació del clàssic de Shakespeare en forma de monòleg per ser vist només per 20 espectadors per funció.

L’espectacle està interpretat per Roser Vilajosana i traça les tràgiques passes que ressegueix Ofèlia abans de suïcidar-se. El muntatge coproduït per HEARTBREAK HOTEL, Titus Andrònic SL i Temporada Alta, es va estrenar durant la passada edició del festival gironí.

Rigola ha recordat que l’espectacle neix producte de la "grisor" quan mirem el futur des de la pandèmia i no veure cap on anem, i l’angoixa, depressió i suïcidis que ha suposat | Montse Soto