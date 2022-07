02:13

El Festival Grec arrenca aquest dimecres la programació amb l’estrena de l’espectacle d’una de les companyies de dansa més prestigioses d’Europa, la Nederlands Dans Theater - NDT 1. La companyia obrirà el Grec aquesta nit amb tres coreografies ‘How to cope with a sunset when the horizon has been dismantled’, ‘Bedroom Folk’ i ‘One Flat Thing, reproduced’. La primera coreografia està dirigida per la valenciana i neerlandesa Marina Mascarell. La peça qüestiona temes socials i busca en el moviment alternatives als patrons predeterminats. La programació s’estendrà durant més de quatre setmanes amb 86 espectacles i més de 50 activitats en 55 espais de la ciutat i noms com El Conde de Torrefiel, Amir Reza Koohestani o Thomas Ostermeier | Agnès Batlle