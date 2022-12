Les festes nadalenques: un repte per les persones amb addicció a l'alcohol

01:35

Des del Departament de Salut, alerten, cal tenir en compte el consum excessiu d'alcohol.

Aquests dies de festes i trobades familiars també estan marcats per àpats que s'allarguen, i sobretaules en família i amics, i excessos tant de menjar com de beguda. Des del Departament de Salut, alerten, cal tenir en compte el consum excessiu d'alcohol. Un problema important de salut pública a Catalunya i una època complicada també per les persones que superen una addicció a l'alcohol. INFORMA: MARIA HUGUET. FOTO: Unsplash | Foto de Michael Discenza.