Un nou fàrmac oral redueix de forma significativa el risc de progressió del tumor en pacients amb càncer de mama ER positiu i HER2 negatiu

Un nou fàrmac oral redueix de forma significativa el risc de progressió del tumor en pacients amb càncer de mama ER positiu i HER2 negatiu. La teràpia habitual és el tractament endocrí, no obstant això, la gran majoria dels tumors desenvolupen resistència a les teràpies disponibles. Un estudi elaborat per l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron, i presentat al San Antonio Breast Cancer Symposium, el congres més important de càncer de mama, compara l’eficàcia de camizestrant a dosis de 75mg i de 150mg amb fulvestrant, actualment l’únic fàrmac aprovat per a tractar aquests pacients. Els resultats demostren que, en la població global, camizestrant va reduir de forma significativa el risc de progressió o mort entre un 42% i un 33%.