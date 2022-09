00:52

Durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova, la plataforma 'Els Estels Silenciats' reclama una comissió d'investigació

La plataforma 'Els Estels Silenciats' exigeix als poders públics que s'obri una investigació a fons que aclareixi la gestió feta a les residències de gent gran durant la pandèmia. No els sembla suficient la feina que està fent un grup de treball a porta tancada des del febrer passat.

La plataforma ha aprofitat la presència d'alts càrrecs de l'administració i partits polítics aquest matí de diumenge per fer-se escoltar. El seu portaveu, Víctor Echániz, creu que és imprescindible una investigació a gran escala per evitar que "això es pugui tornar a produir en el futur".

Des de la plataforma asseguren que les residències no tenien prou personal per assistir a les persones i que els casos més greus no es van traslladar als hospitals. Reclamen, a més a més, un canvi en el model dels geriàtrics i que es compleixin els acords que garanteixin les necessitats dels residents. | CLARA ONTAÑÓN