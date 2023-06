Preocupació per la falta de mà d'obra per la campanya de la fruita

01:04

Els pagesos no troben temporers perquè la crisi de l'any passat els va empènyer a buscar feina a d'altres sectors

Les ajudes per millorar l'allotjament dels temporers estan aturades des de fa anys i no tenir lloc per dormir dificulta l'arribada de treballadors. A més a més, l'oferta de mà d'obra s'ha reduït força perquè la baixada de la producció de l'any passat va portar molts treballadors a cercar altres ocupacions i ara no volen tornar. Els municipis reclamen més implicació a la Generalitat i des de la cooperativa Fruitona avisen que la deixadesa de les administtracions es pot convertir en un problema crònic. | MARÍA GÓMEZ