Les escoles rurals es troben amb dificultats per trobar monitors que es facin càrrec de les extraescolars mentre duri l'horari escolar intensiu

La tornada a l'escola no és igual a totes les poblacions ni a tots els centres. Les condicions no són les mateixes en funció del territori i les seves necessitats. Per exemple, a les escoles rurals els costa molt trobar monitors per a les activitats extraescolars de la tarda, aquest mes de setembre, d'horari intensiu. A Lleida és on hi ha més problemes perquè és la demarcació que disposa de més escoles rurals. | JOANA SENDRA