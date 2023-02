01:06

Un any de guerra a Ucraïna ha deixat una important factura a l'economia, amb l'energia més cara de la història i la inflació més alta en quatre dècades.

L'escalada de la inflació provocada per la guerra d'Ucraïna ha provocat canvi d'hàbits a l'hora d'omplir la cistella de la compra. Cada cop més consumidors opten per marques blanques o per l'establiment amb millors ofertes, segons explica des de la patronal de distribució AECOC, Rosario Pedrosa.

Després d'un any, tant el preu de l'energia com la inflació tornen a estar més controlats, després que l'electricitat toqués sostre el març passat amb els 545 euros el megawatt hora, i l'IPC fregués l'11% al juliol. Una realitat, però, que deixa una gran factura a Catalunya i Espanya, segons Xavier Ferrer, del Col·legi d'Economistes, per la despesa pública que han suposat les mesures per contenir la inflació o reduir el preu de la llum.

Amb tot, i malgrat el ràpid encariment del diner, per ara Catalunya esquiva la tan temuda recessió, i malgrat l'alentiment, la previsió és créixer un punt i mig el 2023 després del cinc i mig d'augment del PIB de 2022 | INFORMA: Climent Sabater