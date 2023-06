01:33

Una mostra permet reviure l'atmosfera bohèmia d'aquesta cerveseria, amb 200 obres exposades de pintors com Picasso, Casas o Rusiñol

Casas, Rusiñol, Utrillo i Romeu foren els fundadors d’Els 4 Gats, la taverna modernista per excel·lència a Barcelona, un lloc clau que va permetre la renovació del Modernisme, de la mà d’artistes més joves. I un d’ells fou Pablo Picasso, que segons paraules dels responsables del Museu del Modernisme "ben bé podria considerar-se un «cinquè gat»".

L’exposició Els 4 Gats. Bressol del Modernisme, que es pot veure fins al 14 de juliol, se suma a la sèrie d’actes que durant tot aquest 2023 s'estan celebrant arreu amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort. Els 4 Gats va significar molt per a Picasso, fou el lloc que li va oferir l’oportunitat de fer la seva primera mostra individual. A més de posar en valor la relació entre el pintor i Els 4 Gats, l’exposició ens obre les portes a pràcticament dues-centes obres, entre pintures, dibuixos, cartells, escultures i peces de mobiliari, que ens permeten endinsar-nos en l’atmosfera carregada de somnis i realitats de la bohèmia modernista.

L’exposició està comissariada per Gabriel Pinós i ha estat organitzada i promoguda pel mateix Museu del Modernisme, creat el 2010 per la família Pinós Guirao en un edifici dissenyat per l’arquitecte Enric Sagnier, i la galeria d’art Gothsland, referent de preservació i recerca del Modernisme català per als amants de l’art. | MARTA ORQUÍN