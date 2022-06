00:41

Amb la calor de l'estiu, moltes persones van a platges o piscines a banyar-se. I una pràctica habitual, sobretot entre els joves, és la de capbussar-se a l'aigua, una pràctica molt perillosa, tal com recorda la Vall d'Hebron. I és que cada any l'Hospital rep pacients que s'han capbussat i han patit una lesió medul·lar, que en molts casos, acaba comportant anar amb cadira de rodes per tota la vida.

Fa 4 anys, l'Ivan estava dins d'una piscina amb la seva parella. Actualment, té 34 anys, ja pot caminar amb crosses, però la seva vida va canviar aquell dia a la piscina. El cas de l'Ivan és peculiar, perquè malgrat que capbussar-se és perillós en qualsevol situació, la majoria de lesions es produeixen en salts des de penya-segats, i comporten una discapacitat major. Aquestes capbussades les acostumen a fer els joves, en molts casos menors, quan estan en grup i fora de la vigilància dels pares.

Cada any, la Vall d'Hebron rep entre 2 i 7 pacients que han patit una lesió medul·lar per capbussar-se. Per això, des de l'Hospital avisen que l'única forma d'evitar aquestes lesions tan perilloses és que mai ens tirem a l'aigua de cap | Guillem Vives