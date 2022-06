Serveis informatius Ràdio 4 La factura oculta de la inflació 00:37 Un estudi de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona conclou que el cost de la vida fa augmentar un 14% les persones en risc de pobresa Segons l'estadística estatal oficial, la taxa de risc de pobresa a Catalunya era l’any 2018 del 13,9% i afectava més d’un milió de persones (1.044.745). Ara bé, si es té en compte el cost de la vida la taxa puja dos punts fins al 15,9%, i el total de persones augmenta en unes 150.000, per un total de 1.195.068. Tenint en compte aquesta circumstància, la del cost de la vida, Catalunya passa de ser la quarta comunitat autònoma amb més riquesa de l’Estat a la ser la setena. Això és així perquè la renda disponible passaria dels 13.527 euros que contempla l'estadística oficial als 12.551 si és té en compte el cost de la vida a la comunitat. En el cas de Barcelona ciutat, la renda familiar dels seus habitants encara baixa més, un 18%. En aquesta línia, les persones que se situen en el llindar del risc de pobresa pugen un 35%. Són 87.529 persones més que les que recullen les estadístiques oficials, i la capital catalana passa de tenir 249.532 persones en risc de pobresa (15,4%) a 337.061 (20,8%). L'estudi apunta que per igualar el poder de compra de les famílies d'unes i altres ciutats s'hauria de compensar la població que pateix un cost de vida superior amb rendes més elevades. | MARIA HUGUET Más opciones

[an error occurred while processing this directive]