01:08

Tot i que encara no hi ha una tendència identificada a Catalunya, els meteoròlegs preveuen un augment en la freqüència d'aquestes tempestes i pedregades

Tot i que encara no hi ha una tendència identificada a Catalunya, els meteoròlegs preveuen un augment en la freqüència d'aquestes tempestes i pedregades. Un fenomen afavorit, asseguren, per l'increment de les temperatures a la primavera i l'estiu.

Durant 27 dels 31 dies d'agost, ha plogut en algun punt del territori. Des de la delegació de l'AEMET a Catalunya, asseguren que les temperatures mínimes han estat per sobre del que és habitual gairebé cada nit. Les revisions dels valors mitjans apunten a l'estiu més càlid registrat en els últims 20 anys | Clara Ceballos