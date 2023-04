L'estació de Sants de Barcelona vull per l'operació sortida de Setmana Santa

00:50

Uns 500 combois d'alta velocitat surten i arriben a l'estació de Sants de Barcelona en l'operació sortida de Setmana Santa.

La majoria dels viatgers amb qui parlem ens asseguren que han escollit el tren perquè és més ràpid, més còmode i també més econòmic que d’altres mitjans de transport per anar a destinacions com Madrid o el sud de la península. Durant tot el matí s’han repetit les cues a les andanes, però els passatgers reconeixen que en general han estat fluides i no han hagut d’esperar gaire | INFORMA: Clara Ceballos