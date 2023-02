Espigolades per aprofitar els aliments que els pagesos no poden vendre

02:28

La Fundació Espigoladors organitza "espigolades" amb voluntaris per recollir els productes que el pagès ja no pot vendre i entregar-los a persones vulnerables.

Els productes conreats als camps, de vegades no es recullen en la seva totalitat perquè s'han vist afectats per temporals o gelades i no poden ser comercialitzats. Per evitar aquest malbaratament alimentari, la Fundació Espigoladors organitza "espigolades" amb voluntaris que recullen els productes que el pagès ja no pot vendre i s'entreguen a entitats que els reparteixen entre els seus usuaris, que viuen en situació de vulnerabilitat. Des del 2014, la Fundació ha aconseguit recuperar 2.304 tones d'aliments | INFORMA: MARGA ESPARZA