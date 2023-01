01:51

Només un centre escolar a Catalunya permet escolaritzar-se amb llenguatge de signes i únicament per cursar estudis primaris

Els alumnes sords que volen estudiar en llengua de signes viuen una situació difícil a l'aula. I és que només hi ha una escola a tot Catalunya que té disponible aquesta modalitat.

Es tracta de l'escola Tres Pins del barri del Poble-sec, a Barcelona. Però només ofereix estudis primaris i no és possible que els alumnes segueixen cursant els estudis de l'ESO. És per aquest motiu que les famílies reclamen la conversió del centre en un institut-escola inclusiu.

La petició, de moment, ha rebut la resposta negativa del Departament d'Educació. | MÍRIAM ANDREU