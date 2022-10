ERC: la reforma del delicte no soluciona el conflicte

29:59

Esquerra manté que la rebaixa de les penes de sedició és una condició necessària, però no prioritària, per seguir negociant els pressupostos de l'Estat.

Un informe del Departament d'Acció Climàtica apunta que el nou Pla Director Urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-Seca no compleix amb els requisits ambientals per desenvolupar el projecte del Hard Rock.

Amb motiu del dia Internacional contra el Canvi Climàtic, aprofitarem per coneixer una aplicació gratuïta on cada dia s'informa d'iniciatives per lluitar contra el canvi climàtic.

En un context d'alça de preus, avui ens fixarem en tot el contrari: quins són els articles que enmig d'aquesta crisi econòmica han baixat de preu.