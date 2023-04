ERC ha tornat a carregar contra el PSC per "obsessionar-se" amb el règim sancionador antisequera

01:11

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha enlletgit aquest divendres que els partits de l'oposició "han bloquejat per tactisme".

Esquerra Republicana ha tornat a carregar contra el PSC per "obsessionar-se", diu, en el règim sancionador, el que va fer impossible asseguren els republicans l'acord a la cimera de l'aigua de la setmana passada. Allarguen la mà als socialistes per seure a parlar sobre aquesta qüestió, però adverteixen que no val fer un ús electoralista de l'aigua.

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la presidenta de Junts, Laura Borràs, està "vinculada a la corrupció" i ha lamentat que el partit al qual pertany "no ha pres cap mesura". ilalta demana un pacte entre independentistes per escollir qui ha de presidir ara el Parlament.

INFORMA: LAURA HERRERO.